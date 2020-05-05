Кино

Piter.tvPiter.tvРоссияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне. Лидирует в списке картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики".
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Россияне назвали любимые военные фильмы

Комсомольская правда03:19

Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Телеканал 360°вчера в 23:59

Алексей Герман: В российском военном кино мало человека

Российская газетавчера в 06:56

Назван самый любимый фильм россиян о войне

Вести.Ruвчера в 20:38

Стало известно, какой фильм о войне больше всего любят россияне

РЕН ТВвчера в 20:21

Россияне назвали любимые фильмы о войне

ТАССвчера в 20:05

Россияне назвали свои любимые военные фильмы

Lenta.ruвчера в 22:58
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Происшествия

В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек

Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
30
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
157
Общество

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило полторы тысячи

В Краснодарском крае новых пациентов оказалось вновь 97. Общее число заболевших на Кубани превысило полторы тысячи - 1534 человека.
Блокнот Краснодар 03:35
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
592
Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Финансы

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
11
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
191
Общество

В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

REGNUM 02:19
1
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
14
Общество

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
81
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
860
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
44
Общество

6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
331
Общество

В Москве начнут отключать отопление

Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
243
Происшествия

Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Интерфакс 02:21
1
Здоровье

Больше половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Больше половины пациентов находятся в тяжелом состоянии.
ТВ Центр 02:25
99
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
244
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
91
Экономика

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис.
Ведомости вчера в 17:00
1
Общество

Релокацию завода «Севкабель» планируют завершить до конца 2020 года

Релокацию завода «Севкабель» планируют начать в третьем квартале 2020 года и закончить уже к его концу.
Невские Новости 03:58
7
Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
407
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i появятся в продаже 20 мая

В продаже новый беспроводной аксессуар от Huawei появится 20 мая по цене 7000 рублей.
Picsnews.net 02:46
Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
734
Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
1
Общество

Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно

Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
1
Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
72
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
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Леонид Быков
Советский актёр
Советский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. Народный артист Украинской ССР.
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