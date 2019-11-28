Общество
News.ruРоссияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Медведя в качестве символа страны выбрали 65% участников опроса.
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Общество
Министрам соцзащиты, образования и спорта Сахалинской области утвердили KPI
Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI.
Политика
МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Экономика
Названы регионы России с самым сильным падением зарплат
Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами.
Футбол
Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза
На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.
Политика
Глава минприроды Сахалинской области подал в отставку
Министр природных ресурсов Сахалинской области Александр Романов подал в отставку.
Политика
Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань
На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Наука
Животные могут помочь людям контролировать океаны
Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Наука
В США испытали новое лекарство от старения кожи
Армия и оружие
Новая китайская подлодка не станет шедевром ВПК
Принципы гидродинамики подводной лодки стали напоминать аэродинамику самолета, и это не случайно.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.