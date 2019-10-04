Общество
BFM.ruРоссияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса. При этом респондентов до 24 лет устроит и доход в 118 тысяч рублей, но чем старше россияне, тем больше денег требуется им для счастья.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже.
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Роспотребнадзор подтвердил заражение лишаем школьников Копейска
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело эпидемиологическое расследование по факту заражения лишаем школьников в Копейске.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Культура
Вице-мэр Москвы Сергунина озвучила, кто будет руководить «Ленкомом»
Вице-мэр столицы Наталья Сергунина заявила, что легендарным театром «Ленком» после смерти его художественного руководителя Марка Захарова продолжит руководить директор Марк Варшавер.
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Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Происшествия
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Происшествия
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В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
Происшествия
В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки
В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Транспорт
Три новые станции метро открыли в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие южного участка Фрунзенского радиуса метрополитена, новые станции приняли первых пассажиров 3 октября.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
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Происшествия
В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди в день его 150-летия
После смерти тело Ганди кремировали, разделили прах на части и провезли по Индии, чтобы люди могли с ним проститься.
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Гаджеты
В России стали продавать вьетнамские смартфоны
Российским покупателям предлагаются следующие модели: Vinsmart Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
На складе Apple в России закончились новые iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщил Интерфакс.