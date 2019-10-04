Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса. При этом респондентов до 24 лет устроит и доход в 118 тысяч рублей, но чем старше россияне, тем больше денег требуется им для счастья.
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Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

РИА Новости03:10

Россияне озвучили зарплату своей мечты

Российская газетавчера в 22:50

Жители России счастливы за 161 тыс. руб. в месяц, москвичи — за 212 тыс

Коммерсантъвчера в 20:20

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Известиявчера в 21:42

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно более 160 тысяч рублей в месяц

ПРАЙМвчера в 20:20

Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. руб

РБКвчера в 22:23

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

ТАССвчера в 20:03
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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

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Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
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Соловьев заявил о травле против него

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В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
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