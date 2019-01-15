Общество
РБКРоссияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Мужчинам для счастья требуется оклад примерно на треть больше (181 тыс. руб.), чем тот, который устраивает в этом случае женщин (138 тыс. руб.). Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей.ТАССвчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам, чтобы быть счастливыми, в среднем нужен заработок в 161 тысячу рублей в месяц
Эхо Москвывчера в 22:07
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
Гаджеты
Новый Redmi Note 8 Pro появится в Европе в ноябре
В Сети появились новые фотографии смартфона Redmi Note 8 Pro, который все еще не анонсирован разработчиками.
Политика
Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку
Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку. Об этом сообщает в четверг газета Politico.
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Политика
Великобритания смягчила санкции против России
Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Волейбол
Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.