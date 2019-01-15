Общество

РБКРБКРоссияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей

Мужчинам для счастья требуется оклад примерно на треть больше (181 тыс. руб.), чем тот, который устраивает в этом случае женщин (138 тыс. руб.). Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
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с чего всё началось

Опрос: россиянам для полного счастья нужна зарплата в 161 тыс. рублей

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей.
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