Общество
BFM.ruРоссияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса. При этом респондентов до 24 лет устроит и доход в 118 тысяч рублей, но чем старше россияне, тем больше денег требуется им для счастья.
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Россиянам, чтобы быть счастливыми, в среднем нужен заработок в 161 тысячу рублей в месяц
Эхо Москвывчера в 22:07
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
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Армия и оружие
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РБК вчера в 11:50
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
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Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
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Xiaomi выпустила устройство для гаджетоманов
iXBT.com 01:00
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В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
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RT на русском вчера в 21:17
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РИА Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес
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OAnews 02 октября в 01:58
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
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В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Армия и оружие
В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире
В России приступили к заключительному этапу модернизации мощнейшей в мире самоходной пушки 2С7М "Малка".
РЕН ТВ 02 октября в 21:37
Шоу-бизнес
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Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Депутат Рады заявил, что Россия перекрыла поставки угля на Украину
Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил на своей странице в "Фейсбуке", что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля на Украину через территорию Белоруссии.
Life.ru вчера в 23:57
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
REGNUM вчера в 21:38
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15