Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса. При этом респондентов до 24 лет устроит и доход в 118 тысяч рублей, но чем старше россияне, тем больше денег требуется им для счастья.
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Россияне озвучили зарплату своей мечты

Российская газетавчера в 22:50

Жители России счастливы за 161 тыс. руб. в месяц, москвичи — за 212 тыс

Коммерсантъвчера в 20:20

Россиянам, чтобы быть счастливыми, в среднем нужен заработок в 161 тысячу рублей в месяц

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URA.Ruвчера в 21:48

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

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Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. руб

РБКвчера в 22:23

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

ТАССвчера в 20:03
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Какой россияне видят зарплату для «полного счастья»

Вести.UZвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
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