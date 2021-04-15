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Российская газета

Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений

Именно столько надо, чтобы спать спокойно, пишет газета "Известия". В ходе другого опроса, который проводился четыре месяца назад, выяснилось, что для 72 процентов россиян 2020 год был тяжелым, и о накоплениях речь вообще не шла.В источнике
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С чего всё началось

Резервные копи: россияне назвали комфортную сумму сбережений

Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка (есть у «Известий»).
Известия17:01

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Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений

Российская газета19:33

Россияне назвали комфортную сумму сбережений

Известия17:15

Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни

РИА Новости19:16

Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму накоплений

РЕН ТВ19:09

Россияне назвали необходимую сумму сбережений для жизни

URA.Ru18:34

Россияне назвали необходимую для спокойного сна сумму сбережений

Lenta.ru17:40

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