Именно столько надо, чтобы спать спокойно, пишет газета "Известия". В ходе другого опроса, который проводился четыре месяца назад, выяснилось, что для 72 процентов россиян 2020 год был тяжелым, и о накоплениях речь вообще не шла.

С чего всё началось Резервные копи: россияне назвали комфортную сумму сбережений Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка (есть у «Известий»). Известия 17:01