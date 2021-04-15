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Российская газета

Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений

Именно столько надо, чтобы спать спокойно, пишет газета "Известия". В ходе другого опроса, который проводился четыре месяца назад, выяснилось, что для 72 процентов россиян 2020 год был тяжелым, и о накоплениях речь вообще не шла.В источнике
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С чего всё началось

Резервные копи: россияне назвали комфортную сумму сбережений

Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка (есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Граждане РФ назвали комфортную сумму сбережений

Московский Комсомолец19:30

Россияне назвали необходимую сумму сбережений для жизни

URA.Ru18:34

Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму накоплений

РЕН ТВ19:09

Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни

РИА Новости19:16

Россияне назвали необходимую для спокойного сна сумму сбережений

Lenta.ru17:40

Россияне рассказали, на что откладывают деньги

РБК17:00

Россияне назвали комфортную сумму сбережений

Известия17:15
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У студентов появилась возможность бесплатно попасть на атомную яхту

Текущий план состоит в том, чтобы он отправился в плавание в 2025 году со 160 учеными на борту из различных дисциплин, 20 студентами, 165 сотрудниками и 40 VIP-гостями, которые могут заплатить $3 млн за свой билет.
Ежедневные Новости Владивостока13 апреля в 14:36

РФС не подтвердил ошибки арбитра в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по поводу матча 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Нева Спорт14 апреля в 11:06