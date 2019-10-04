Общество
ИзвестияРоссияне назвали необходимую для счастья зарплату
Как отметили аналитики, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата — тем больше средств для счастья нужно. Гражданам с зарплатой до 30 тыс. рублей необходимо 117 тыс. рублей в месяц, а зарабатывающим от 80 тыс. — 238 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить571
с чего всё началось
Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей.ТАССвчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 02 октября в 06:07
Политика
Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко.
Газета.Ru 07:39
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка
RT на русском 02:19
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском вчера в 06:19
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии
Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.
Телепрограмма вчера в 02:37
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
РБК 02 октября в 18:31
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет день рождения
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru вчера в 06:16
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета вчера в 08:04