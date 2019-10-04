Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей.

с чего всё началось

Как отметили аналитики, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата — тем больше средств для счастья нужно. Гражданам с зарплатой до 30 тыс. рублей необходимо 117 тыс. рублей в месяц, а зарабатывающим от 80 тыс. — 238 тыс. рублей.

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