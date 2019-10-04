Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты

Отмечается, что молодёжи до 24 лет для полного счастья хватит 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет — 172 тыс. рублей. У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам: им для счастья нужно 212 тыс. рублей ежемесячно.
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Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

РИА Новости03:10

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Российская газетавчера в 22:50

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

ТАССвчера в 20:03

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

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Среднестатистическому россиянину для счастья нужно более 160 тысяч рублей в месяц

ПРАЙМвчера в 20:20

Жители России счастливы за 161 тыс. руб. в месяц, москвичи — за 212 тыс

Коммерсантъвчера в 20:20

Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. руб

РБКвчера в 22:23
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