Общество
RT на русскомРоссияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
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Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА
Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Происшествия
Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко приговорили к штрафу
Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко из-за твита.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Политика
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Футбол
Холанн хочет перейти в «Ювентус»
19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Происшествия
Суд приступил к делу экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне»
Центральный районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС Александра Мамантова и его бывшего подчиненного - главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте не подорожает
С 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней.
Происшествия
Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков
Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Общество
МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной
В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
Футбол
Анчелотти: «Думаю, болельщики „Ливерпуля“ боятся меня»
Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии рассказал, что недавно встретил болельщиков «красных».Я был в городе вчера и встретил болельщиков «Ливерпуля», и, я думаю, они боятся.
Фигурное катание
Фигуристка Загорски сравнила Россию и Францию
Представляющая Россию фигуристка Тиффани Загорски поделилась своим мнением о жизни в стране.
Экономика
Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»
Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.