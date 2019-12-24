Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

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