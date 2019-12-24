Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне назвали нежелательные подарки на Новый год

Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
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Весы и крысы. Что не стоит дарить на Новый год

ТАСС03:19

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

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Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год

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Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

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Газета.Ruвчера в 23:28

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Известиявчера в 20:31
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Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

BFM.ru 00:07
Политика

Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»

«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Происшествия

Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:58
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА

Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Sports.ru вчера в 08:27
Происшествия

Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко приговорили к штрафу

Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко из-за твита.
Дождь 04:53
Общество

Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Вести.Ru 01:46
Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Газета.Ru 03:36
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
РИА Новости 01:07
Экономика

В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Алтайская правда вчера в 03:21
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Футбол

Холанн хочет перейти в «Ювентус»

19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.
Sport.ru 04:44
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Интерфакс 04:01
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости вчера в 04:09
Происшествия

Суд приступил к делу экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС Александра Мамантова и его бывшего подчиненного - главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
РЕН ТВ 00:45
Транспорт

Проезд в общественном транспорте не подорожает

С 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней.
Липецкое время 02:33
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Шоу-бизнес

Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой

Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
ГлобалМСК.ру 03:00
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Общество

МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной

В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Парламентская газета 01:51
Спорт

Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
Радио Sputnik 04:53
Футбол

Анчелотти: «Думаю, болельщики „Ливерпуля“ боятся меня»

Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии рассказал, что недавно встретил болельщиков «красных».Я был в городе вчера и встретил болельщиков «Ливерпуля», и, я думаю, они боятся.
Soccer.ru 01:23
Фигурное катание

Фигуристка Загорски сравнила Россию и Францию

Представляющая Россию фигуристка Тиффани Загорски поделилась своим мнением о жизни в стране.
Спорт день за днем 03:38
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Lenta.ru 03:13
Экономика

Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Российская газета 02:35
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
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