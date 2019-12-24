Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне назвали нежелательные подарки на Новый год

Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
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Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

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Россияне назвали худшие новогодние подарки

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Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Названы самые плохие подарки на Новый год

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Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

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Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com вчера в 02:32
Общество

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«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия вчера в 16:56
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

Афиша Daily 00:33
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Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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РБК вчера в 22:01
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РИА Новости 01:49
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Глушаков поделился подробностями адаптации в «Ахмате»

Газета.Ru вчера в 21:47
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В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС

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На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Bimru.ru вчера в 11:18
Общество

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Газета.Ru вчера в 19:44
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

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ToDay News Ufa вчера в 01:04
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Газета.Ru вчера в 09:52
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На Кубани из-за аварии без воды остались 160 тысяч человек

В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались три муниципальных образования (Крымский район, города Новороссийск и Геленджик), а также четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек.
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета вчера в 01:00
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 09:34
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В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
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Дзюба стал обладателем награды второй год подряд.
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Взгляд.ру 01:39
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Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на алкоголь перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
ТАСС вчера в 19:06
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