Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне назвали нежелательные подарки на Новый год

Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Весы и крысы. Что не стоит дарить на Новый год

ТАСС03:19

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Известиявчера в 20:31

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Газета.Ruвчера в 23:28

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБКвчера в 22:18

Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

Lenta.ruвчера в 22:12

Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год

РИА Новостивчера в 21:14

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

Известия 02:06
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Происшествия

Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу

Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
МР7.ру 00:59
Происшествия

В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

Афиша Daily 00:33
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС вчера в 05:57
Футбол

ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.
Rostov.ru вчера в 14:36
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса вчера в 06:44
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 03:45
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Армия и оружие

США перебросили крупную партию вооружения на Украину

Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
ГЛАС.RU вчера в 05:18
Общество

На Кубани устранили аварию на Троицком групповом водопроводе

К ликвидации аварии на Троицком групповом водопроводе подключали и спасателей.
Кубань 24 вчера в 04:17
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa вчера в 01:04
Кино

Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

ТАСС 02:21
Футбол

«Краснодар» продаст Игнатьева за 8 млн евро

Как сообщает «championat.com», футбольный клуб Краснодар готов расстаться с Иваном Игнатьевым за 8 млн евро.
ГЛАС.RU 03:02
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия вчера в 04:45
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Единоборства

Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Allboxing.ru вчера в 05:17
Единоборства

Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Единоборства

73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд

73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Спорт-Экспресс вчера в 18:11
Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Известия 03:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 09:34
Политика

Заксобрание отказало Екатеринбургу в прямых выборах мэра

Эффективность выбора глав по конкурсу депутаты проверят в феврале Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект о возврате к прямым выборам главы Екатеринбурга.
Правда УрФО 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное