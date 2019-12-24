Общество
RT на русскомРоссияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
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Общество
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Происшествия
Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу
Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Музыка
«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Футбол
ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Армия и оружие
США перебросили крупную партию вооружения на Украину
Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
Общество
На Кубани устранили аварию на Троицком групповом водопроводе
К ликвидации аварии на Троицком групповом водопроводе подключали и спасателей.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
«Краснодар» продаст Игнатьева за 8 млн евро
Как сообщает «championat.com», футбольный клуб Краснодар готов расстаться с Иваном Игнатьевым за 8 млн евро.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Единоборства
Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Единоборства
73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
Политика
Заксобрание отказало Екатеринбургу в прямых выборах мэра
Эффективность выбора глав по конкурсу депутаты проверят в феврале Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект о возврате к прямым выборам главы Екатеринбурга.