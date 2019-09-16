Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей. 27,1% респондентов назвали сумму в минимум 45 тыс. рублей, а 20,9% — 55 тыс. рублей.

Футбол Каррера назвал, кого бы он назначил капитаном «Спартака» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборах капитана команды.

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Общество Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.

Футбол Журналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире Итальянский журналист Лучано Пассирани потерял работу после расистского высказывания в адрес форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

Происшествия Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.

Политика Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Общество Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Происшествия В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Волейбол Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Происшествия На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.

Политика Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки» Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.