Экономика
RT на русскомРоссияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей. 27,1% респондентов назвали сумму в минимум 45 тыс. рублей, а 20,9% — 55 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:30
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Общество
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Происшествия
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Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
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RT на русском 00:55
Футбол
Журналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире
Итальянский журналист Лучано Пассирани потерял работу после расистского высказывания в адрес форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
Евро-футбол.ру 02:44
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
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Шоу-бизнес
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Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 14 сентября в 08:37
Общество
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
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ТАСС 03:03
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Туриста смыло волной в море в Калининградской области
Известия вчера в 17:40
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
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Карина Игнатян представит Армению на «Детском Евровидении»
Вестник Кавказа 03:06
Волейбол
Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии
Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии.
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Шоу-бизнес
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Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
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Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.
Известия вчера в 19:15
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36