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Народные новости
Народные новости

Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Многие родители рассказали, что в период дистанционного обучения дети очень много отвлекаются, а преподаватели не могут контролировать этот процесс. В то же время дисциплинированные ученики усваивают информацию как и обычно, другие же оказываются неспособны понять материал.В источнике
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Коммерсантъ

Родители школьников заявили о росте неравенства из-за дистанционной учебы

Коммерсантъ02:31
РИА Новости

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения

РИА Новости02:05
РБК

Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

РБК00:00
Lenta.ru

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Lenta.ru00:25
Комсомольская правда

Россияне перечислили главные недостатки дистанционного обучения

Комсомольская правда00:13
RT на русском

Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

RT на русском01:44
ТАСС

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

ТАСС23:05

G.SKILL представила модули памяти DDR4 с высокой частотой и низкими задержками

Компания G.SKILL International Enterprise анонсировала новые комплекты оперативной памяти стандарта DDR4, предназначенные для применения в игровых настольных компьютерах, а также в системах для создания и обработки контента.
3DNews04:13

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известиявчера в 23:05
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
Известия04:43

Ученые доказали возможность путешествия во времени без парадоксов

Студент австралийского университета, благодаря физико-математическим расчетам, показал, что вероятность путешествия во времени без нарушения принципов причинности, проще говоря без парадокса, существует.
Planet Today04:45

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс03:43

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25