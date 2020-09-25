Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ
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Многие родители рассказали, что в период дистанционного обучения дети очень много отвлекаются, а преподаватели не могут контролировать этот процесс. В то же время дисциплинированные ученики усваивают информацию как и обычно, другие же оказываются неспособны понять материал.В источнике
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