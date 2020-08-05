Общество
РИА НовостиРоссияне назвали основные причины увольнения с работы
В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
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с чего всё началось
Более 30 процентов россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:12
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Общество
Адвокат Ефремова попросил перенести заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о переносе заседания по делу о смертельном ДТП с 5 августа на другую дату из-за своей занятости, сообщили в пресс-службе суда.
Взгляд.ру 03 августа в 13:08
Происшествия
Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценили в 5 млрд долларов
Размер ущерба от взрыва в порту Бейрута может составить от 3 до 5 млрд долларов. Такое заявление сделал губернатор столицы Ливана.
Народные новости 04:32
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Министр внутренних дел Ливана назвал предварительную версию взрыва
ИА Красная Весна вчера в 15:22
Кино
Оренбуржцы увидят на кинофестивале 10 фильмов международной программы
Лауреаты международной программы в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссёр», «лучший актёр» и «лучшая актриса» получат приз - «Золотого Сарматского льва»
Prooren.ru 03 августа в 08:20
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Наука
Ядовитая паутина: некоторые пауки плетут сети, содержащие нейротоксины
"Производством" ядовитой паутины занимаются пауки-ткачи, которые умеют плести очень красивые большие паутины.
Pravda.Ru 04:49
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Popcornnews.ru 04:15
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Шоу-бизнес
Михалкова оценила возможность сотрудничества с «Уральскими пельменями»
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не собирается сотрудничать с экс-коллегами на разовых проектах.
Вечерняя Москва 02:54
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
РИА Новости 04:27
Политика
Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше
Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение вчера в 23:52
Происшествия
В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына
В Московской области задержан мужчина, который до смерти избил собственного 6-летнего ребенка.
Российская газета 03:42
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Единоборства
Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Происшествия
Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву продлили домашний арест
В судебном заседании следователь попросил продлить срок домашнего ареста бывшему главе города, обвиняемому в получении взяток, до 10 октября.
74.ru 04:51
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ради молодой жены активно занимается спортом
Многие решили при этом, что Петросян так старается ради своей молодой жены Татьяны Брухуновой.
Актуальные Новости 00:59
Общество
97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 02:09
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09