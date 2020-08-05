Более 30 процентов россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

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