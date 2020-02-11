Общество
Lenta.ruРазмер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока
Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита.
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с чего всё началось
Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:17
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