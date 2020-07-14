Общество
Lenta.ruРоссияне назвали признаки идеальной работы
Жители России назвали признаки идеальной работы. Россияне приняли участие в опросе сервиса «Работа.ру» и приложения для общения Viber, результаты приводит РИА Новости. Большинство опрошенных ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность, также важен для россиян хороший коллектив.
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"На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67 процентов пользователей, второе место заняла стабильность — 58 процентов респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48 процентов жителей России", — говорится в отчете исследования.РИА Новостивчера в 20:20
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