"На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67 процентов пользователей, второе место заняла стабильность — 58 процентов респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48 процентов жителей России", — говорится в отчете исследования.

с чего всё началось

Жители России назвали признаки идеальной работы. Россияне приняли участие в опросе сервиса «Работа.ру» и приложения для общения Viber, результаты приводит РИА Новости. Большинство опрошенных ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность, также важен для россиян хороший коллектив.

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