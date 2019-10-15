Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).

с чего всё началось

Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника. Такого мнения придерживаются 13% респондентов, принявших участие в опросе сервиса Superjob. Ещё 9% считают, что скучно быть бухгалтером.

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