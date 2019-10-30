Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Россияне смогут вести достойную жизнь на старости, если средний размер пенсии составит 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob. Ожидания у мужчин от пенсии выше, чем у женщин.
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с чего всё началось
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, по мнению россиян, должен составить 40 тыс. рублей, говорится в исследовании портала Superjob
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