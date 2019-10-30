с чего всё началось

Россияне смогут вести достойную жизнь на старости, если средний размер пенсии составит 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob. Ожидания у мужчин от пенсии выше, чем у женщин.

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

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