Общество
Lenta.ruРоссияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости
Россияне старше 45 лет считают, что для достойной жизни на пенсии нужно 43 тысячи рублей в месяц. Между тем, по мнению молодежи в возрасте до 24 лет, для достойной жизни хватит и 32,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, по мнению россиян, должен составить 40 тыс. рублей, говорится в исследовании портала Superjob.БИЗНЕС Online03:23
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Политика
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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
Общество
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
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Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Происшествия
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Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
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Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
Политика
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Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
Общество
Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»
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Армия и оружие
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Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
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В Кремле ожидают продуктивной работы Конституционного комитета Сирии
По словам Пескова, Москва ожидает продуктивной работы Конституционного комитета и выражает надежду на то, что его деятельность станет началом реального процесса по политическому урегулированию в Сирии.
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Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Фигурное катание
Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.