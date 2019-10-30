Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Россияне старше 45 лет считают, что для достойной жизни на пенсии нужно 43 тысячи рублей в месяц. Между тем, по мнению молодежи в возрасте до 24 лет, для достойной жизни хватит и 32,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, по мнению россиян, должен составить 40 тыс. рублей, говорится в исследовании портала Superjob
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БИЗНЕС Online03:23

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Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

Вести.Ru 07:43
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Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом

Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
ПолитРоссия 05:17
Культура

Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters

Сербский режиссёр Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters.
News.ru 07:21
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Кино

Иван Охлобыстин рассказал о своей роли в новом сериале «Полярный»

Вечерний курьер 06:15
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Политика

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина в США

VSE42.RU 05:17
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Российская газета 06:12
Армия и оружие

Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35

Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
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Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Политика

В Кремле ожидают продуктивной работы Конституционного комитета Сирии

По словам Пескова, Москва ожидает продуктивной работы Конституционного комитета и выражает надежду на то, что его деятельность станет началом реального процесса по политическому урегулированию в Сирии.
ПолитРоссия вчера в 06:36
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Фигурное катание

Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.
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