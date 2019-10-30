с чего всё началось

Россияне старше 45 лет считают, что для достойной жизни на пенсии нужно 43 тысячи рублей в месяц. Между тем, по мнению молодежи в возрасте до 24 лет, для достойной жизни хватит и 32,6 тысячи рублей.

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

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