Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб.

с чего всё началось

Компания провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. 22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб. Такой же процент опрошенных считают, что для "нормальной жизни" семье нужно более 120 тыс. руб.

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