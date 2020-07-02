Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб. Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.

с чего всё началось

Компания провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. 22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб. Такой же процент опрошенных считают, что для "нормальной жизни" семье нужно более 120 тыс. руб.

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