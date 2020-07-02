Общество
Газета.RuРоссияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Компания провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. 22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб. Такой же процент опрошенных считают, что для "нормальной жизни" семье нужно более 120 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить512
с чего всё началось
Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб. Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.РБК12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь.
РИА Новости 08:36
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру вчера в 11:36
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Происшествия
МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране
Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.
ТАСС 14:46
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»
В Туле подвели итоги викторины «Наша Конституция», которая проводилась на территории региона с 25 июня по 1 июля.
АиФ Тула 14:11
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Общество
Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout
Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Экономика
Акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год
Акционеры авиакомпании Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год.
Компания 13:48
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Здоровье
Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях
Если у человека в роду были случаи заболевания раком или образования полипов, тогда колоноскопию лучше делать начиная с 40 лет.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Происшествия
Минимум 96 человек погибли при сходе оползня в Мьянме
Как сообщает RT, трагедия произошла в 8:00 утра по местному времени.
Город55.ру 07:13
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
RT на русском 11:40
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru 08:45
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий.
Индикатор 10:37
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38