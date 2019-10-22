Общество
ТАССРоссияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом купить робота-пылесоса хотел бы каждый третий, говорится в сообщении портала.
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Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Авто
Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа
Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Гаджеты
Xiaomi представит 10 смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году
Кино
Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel
Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.
Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Общество
В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов
Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
Авто
Названы вредные привычки автовладельцев
Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Общество
Соловьёв прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Общество
Роскомнадзор выступил за штрафы вместо блокировок в Интернете
Роскомнадзор считает, что нужно перейти от блокировки нарушителей в Интернете к применению к ним штрафов.