Общество

ТАССТАССРоссияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом купить робота-пылесоса хотел бы каждый третий, говорится в сообщении портала.
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

РБК06:37

Российские покупатели назвали самую бесполезную бытовую технику

Известия02:54

Названа самая бесполезная бытовая техника

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Rambler News Service05:24

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Lenta.ru05:16

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URA.Ru06:12

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

ТАСС00:01
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При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
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Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

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Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
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Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

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Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Билетеры кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня" в момент возникновения пожара, в котором погибло 60 человек, находились в сауне.
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

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Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
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Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

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РБК 08:41
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В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb вчера в 21:16
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
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Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

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Интерфакс 06:33
Армия и оружие

Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
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Армия и оружие

Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
РИА Новости 09:34
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