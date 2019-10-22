Общество

ТАССТАССРоссияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом купить робота-пылесоса хотел бы каждый третий, говорится в сообщении портала.
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Lenta.ru05:16

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

URA.Ru06:12

Названа самая бесполезная бытовая техника

RT на русском05:49

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Rambler News Service05:24

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

РБК06:37

Российские покупатели назвали самую бесполезную бытовую технику

Известия02:54

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

ТАСС00:01
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Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс 07:25
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 07:08
Общество

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств

«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Футбол

Футболист «Рубина» Фомин выведен из комы

Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября.
Газета.Ru 20 октября в 09:48
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Российская газета 06:18
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета вчера в 05:00
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС вчера в 09:09
Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Гаджеты

Samsung планирует продать в 2020 году 6 миллионов складных телефонов

Компания Samsung планирует продать в следующем году до 6 млн складных смартфонов.
3DNews 06:01
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Фигурное катание

Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания

Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.
Inc-news.ru 05:15
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Космос

Трамп позвонил астронавтам в открытый космос

Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».
Телеканал 360° 18 октября в 23:11
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол

Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Чемпионат вчера в 21:35
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
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