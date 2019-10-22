Общество
КоммерсантъРоссияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru. Также респонденты почти не пользуются роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами, отпаривателями и электрическими обогревателями.
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Политика
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:30
Финансы
Орешкин отметил существенное снижение инфляции
Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Вести.Финанс 09:09
Футбол
«Реал» прибыл в Турцию на матч ЛЧ против «Галатасарая»
Футболисты мадридского «Реала» прибыли в Стамбул на матч против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 07:42
Игры
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 07:22
Общество
Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 06:46
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 11:41
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Sport24.ru 07:23
Общество
Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.
РИА Новости 04:51
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Общество
Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России
Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.
Известия 11:59
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 10:33
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море
РИА Новости Крым вчера в 17:03
Общество
В Петербурге распалась ресторанная империя
Компания Food Retail Group, которая на пике своего развития входила в число крупнейших ресторанных холдингов Петербурга, превратилась в разрозненные сети с разными владельцами.
Piter.tv 10:50
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 10:47
Экономика
Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в заявлении Минсельхоза.
REGNUM 12:03
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Актуальные Новости 11:47
Общество
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Профиль вчера в 20:15
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 18:45
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43