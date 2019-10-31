Общество
РБКРоссияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС. Опрошенные оценили по шкале от нуля до десяти, в какой мере они счастливы на своей работе.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.ТАССвчера в 20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Происшествия
ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой» под Липецком
В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.
Культура
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Технологии
Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств
Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Армия и оружие
Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35
Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Общество
Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями
"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Космос
Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы
Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
Политика
Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян
Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы.
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Общество
Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию
Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Культура