Общество

РБКРБКРоссияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС. Опрошенные оценили по шкале от нуля до десяти, в какой мере они счастливы на своей работе.
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с чего всё началось

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.
ТАССвчера в 20:06

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Названы самые «счастливые» сферы труда

Газета.Ru03:54

Врачи оказались самыми счастливыми россиянами

Lenta.ruвчера в 23:55

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

ТАССвчера в 20:06

Названы регионы, где работают самые счастливые россияне

URA.Ruвчера в 23:14

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

RT на русскомвчера в 22:02

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Известиявчера в 21:07

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

РБКвчера в 23:51
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Экономика

Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке «Евродона»

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ТАСС вчера в 12:15
Общество

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Политика

Столтенберг приехал на Украину поддерживать Киев от лица НАТО

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Новостной фронт 04:27
Авто

В Skoda рассказали о новой Octavia

На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
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Футбол

СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 миллионов евро

Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 миллионов евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
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Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

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Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Политика

Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.
РБК 06:49
Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык «убогим»

Доктор филологических наук и профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов в своей публикации в Facebook назвал русский язык убогим и клоачным.
ИнфоСМИ 29 октября в 14:56
Единоборства

Владимир Кличко заявил, что может вернуться в бокс

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.
МК-Спорт 04:07
Здоровье

Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах

В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН вчера в 09:53
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых в Воронежской области

В среду, 30 октября, стало известно о предложении Министерства финансов распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Новости Воронежа вчера в 13:08
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Политика

Фашисты «сложили оружие» в Золотом — издевательства над «лохом» продолжаются

Фашисты из «Нацкорпуса» и «Азова», которые продолжают оставаться в н.п. Золотое, «сложили оружие» — вернее, разместили его в удобном для себя месте.
Rusvesna.su 06:32
Политика

Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Lenta.ru 06:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Рамблер 00:38
Шоу-бизнес

Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз

Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
Актуальные Новости вчера в 03:53
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Технологии

Вышло обновление PowerToys 0.12 для Windows 10: тёмная тема и новая утилита

Первая версия набора PowerToys была представлена Microsoft ещё для Windows 95.
3DNews вчера в 04:34
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
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