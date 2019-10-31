Общество
РБКРоссияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС. Опрошенные оценили по шкале от нуля до десяти, в какой мере они счастливы на своей работе.
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с чего всё началось
Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.ТАССвчера в 20:06
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