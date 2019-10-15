Общество

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Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной. Об этом 15 октября сообщила «Российская газета». Выяснилось, что лидирующие позиции этого рейтинга занимает должность охранника, о которой высказались 13% респондентов.
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с чего всё началось

Россияне назвали самые скучные профессии

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).
Российская газетавчера в 22:00

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Россияне перечислили самые скучные профессии

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РИА Новости01:49

Россияне назвали самую скучную работу

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Россияне назвали самые скучные профессии

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РЕН ТВвчера в 23:16

Россияне назвали самые скучные профессии

Российская газетавчера в 22:00
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Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
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Авто

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В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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В Fortnite началась вторая глава. Геймерам доступна новая карта

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В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
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Спорт

NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб

Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
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Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
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Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
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Опубликовано видео с места гибели главы Абакана

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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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РБК вчера в 04:30
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года.
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В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
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