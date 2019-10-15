Общество
ИзвестияРоссияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной. Об этом 15 октября сообщила «Российская газета». Выяснилось, что лидирующие позиции этого рейтинга занимает должность охранника, о которой высказались 13% респондентов.
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с чего всё началось
Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).Российская газетавчера в 22:00
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