Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне назвали самые скучные профессии

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной. Об этом 15 октября сообщила «Российская газета». Выяснилось, что лидирующие позиции этого рейтинга занимает должность охранника, о которой высказались 13% респондентов.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Россияне назвали самые скучные профессии

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне назвали самые скучные профессии

Российская газетавчера в 22:00

Жители России назвали самую скучную профессию

RT на русском02:23

Россияне назвали самые скучные профессии

РИА Новости01:49

Россияне перечислили самые скучные профессии

Lenta.ruвчера в 23:56

Россияне назвали самые скучные профессии

Известиявчера в 23:46

Топ-7 скучных профессий по мнению россиян

РЕН ТВвчера в 23:16

Россияне назвали самую скучную работу

РБК03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии

Росбалт вчера в 07:59
Финансы

Курс доллара опустился до 64,29 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС 03:07
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Авто

BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях

Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Motor 13 октября в 07:00
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Энергетика

Европа поторапливает со строительством «Северного потока-2»

Дания, которая запрещает строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне, сокращает добычу и закупает всё больше газа в Германии, но этот газ – российский.
ИА REX 04:45
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Экономика

«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

Составлен рейтинг городов России по качеству дорог

REGNUM 03:41
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Политика

В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста вчера в 09:56
Общество

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

9% снижение не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определённых тенденциях на рынке, — говорится в исследовании.
News.ru 05:23
Общество

Роспотребнадзор озвучил число умерших от грязных рук детей в мире

Роспотребнадзор отмечает, что частое мытье рук уменьшает смертность от кишечных инфекций на 50%.
RuNews24.ru 05:54
Футбол

Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020

Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Известия 05:58
Политика

Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное