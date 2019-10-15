Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).

с чего всё началось

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной. Об этом 15 октября сообщила «Российская газета». Выяснилось, что лидирующие позиции этого рейтинга занимает должность охранника, о которой высказались 13% респондентов.

Финансы Курс доллара опустился до 64,29 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.

Авто BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.

Энергетика Европа поторапливает со строительством «Северного потока-2» Дания, которая запрещает строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне, сокращает добычу и закупает всё больше газа в Германии, но этот газ – российский.

Происшествия В Индии нашли похороненного заживо младенца В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Футбол Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020 Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».