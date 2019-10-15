Общество
Российская газетаРоссияне назвали самые скучные профессии
По четыре процента набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря считают очень скучными по три процента опрошенных. Любая сидячая работа навевает тоску на два процента россиян.
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с чего всё началось
Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов).Российская газетавчера в 22:00
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