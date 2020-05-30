Политика

ИзвестияИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

МОСКВА, 30 мая 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%.
ВЦИОМ07:14

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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

РБК09:29

ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

ТАСС08:52

ВЦИОМ: 61% планирующих участие в голосовании по Конституции поддержит поправки

Коммерсантъ08:17

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

РИА Новости08:17

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Lenta.ru07:49

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Известия07:29

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

ВЦИОМ07:14
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Происшествия

При крушении самолёта Як-52 в Нижегородской области пострадал пилот

REGNUM 12:45
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
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Кино

У «Соника в кино» появится сиквел

Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
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Общество

Перед Белым домом начались беспорядки

Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.
Lenta.ru 09:08
44
Происшествия

Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Полиция нашла подростков, потушивших водой из бутылки Вечный огонь в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 12:01
256
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,1K
Происшествия

Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова

Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
РАПСИ 14:06
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
253
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
53
Происшествия

В Миннеаполисе и соседних городах власти ввели комендантский час

Daily Storm 04:59
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Политика

Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков

РБК 15:16
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

РИА Новости 15:46
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
255
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
15
Авто

Lada Granta удлинили колёсную базу и превратили в фургон

Нижегородская компания «Промтех», выпускающая специальный и коммерческий транспорт, разработала новую версию Lada Granta --- фургон с удлинённой грузовой платформой.
Motor 05:00
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
1,4K
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
94
Общество

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире

Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
8
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
53
Общество

«Победа» возобновит регулярные рейсы после двухмесячного перерыва

Российская авиакомпания "Победа" возобновляет регулярные внутрироссийские авиарейсы с 31 мая после почти двухмесячного перерыва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные аэропорта "Внуково".
Газета.Ru 17:11
Происшествия

Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия

Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
РИА Новости 14:14
3
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Здоровье

После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице

В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения.
Kursk.com 14:06
38
Политика

Россия «клонировала» украинские двигатели

Lenta.ru 03:00
22
Общество

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
1
Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК 13:27
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов отправился из Казани в Москву, чтобы увидеть семью

В середине мая Дмитрий Тарасов уехал в Казань на тренировки футбольного клуба «Рубин», с которым в феврале заключил профессиональный контракт.
OvideO.ru 10:14
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