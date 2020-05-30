Политика
ИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
МОСКВА, 30 мая 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%.ВЦИОМ07:14
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
Перед Белым домом начались беспорядки
Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.
Lenta.ru 09:08
Происшествия
Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
Полиция нашла подростков, потушивших водой из бутылки Вечный огонь в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 12:01
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова
Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
РАПСИ 14:06
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Происшествия
В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки
Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.
Известия 06:34
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
РИА Новости 15:46
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Авто
Lada Granta удлинили колёсную базу и превратили в фургон
Нижегородская компания «Промтех», выпускающая специальный и коммерческий транспорт, разработала новую версию Lada Granta --- фургон с удлинённой грузовой платформой.
Motor 05:00
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
«Победа» возобновит регулярные рейсы после двухмесячного перерыва
Российская авиакомпания "Победа" возобновляет регулярные внутрироссийские авиарейсы с 31 мая после почти двухмесячного перерыва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные аэропорта "Внуково".
Газета.Ru 17:11
Происшествия
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
РИА Новости 14:14
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Здоровье
После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице
В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения.
Kursk.com 14:06
Политика
Россия «клонировала» украинские двигатели
Lenta.ru 03:00
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов отправился из Казани в Москву, чтобы увидеть семью
В середине мая Дмитрий Тарасов уехал в Казань на тренировки футбольного клуба «Рубин», с которым в феврале заключил профессиональный контракт.
OvideO.ru 10:14