МОСКВА, 30 мая 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%.

с чего всё началось

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

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