Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

с чего всё началось

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

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