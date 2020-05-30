Политика

ИзвестияИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
ВЦИОМ07:14

Подробнее о событии

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

РБК09:29

Одна из поправок к Конституции вызвала у жителей России заметный интерес

REGNUM10:07

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Известия07:29

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

РИА Новости08:17

ВЦИОМ: 61% планирующих участие в голосовании по Конституции поддержит поправки

Коммерсантъ08:17

ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

ТАСС08:52

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

ВЦИОМ07:14
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru 15:45
1,8K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8K
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
Территория новостей 06:25
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
975
Политика

США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Сообщается, что документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
Аргументы и Факты вчера в 20:07
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,5K
Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
1,2K
Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК 14:38
Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1,1K
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
1,5K
Общество

В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:49
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском 11:49
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Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту

В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:11
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Общество

Роднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров

РБК 08:25
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,6K
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
400
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
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Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
22
Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Киберспорт

Новый мод превращает Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Чемпионат 16:06
Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
58
Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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