Политика

ИзвестияИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
ВЦИОМ07:14

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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

РБК09:29

ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

ТАСС08:52

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

ВЦИОМ07:14

ВЦИОМ: 61% планирующих участие в голосовании по Конституции поддержит поправки

Коммерсантъ08:17

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Lenta.ru07:49

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Известия07:29

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

РИА Новости08:17
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании

Lenta.ru 11:06
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Наука

Оказалось, циклоны ускоряют глобальное потепление

Популярная механика вчера в 11:28
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Футбол

«Ростов» рассматривает возможность возвращения Гулиева

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает возможность возвращения полузащитника Аяза Гулиева, выступающего за «Спартак».
Чемпионат 11:02
Здоровье

Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса

«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
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Экономика

Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года

Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня 02:50
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
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Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Здоровье

Ивановский регион готовится к пику заболеваемости коронавирусом

За неделю в два раза увеличилось число пациентов с тяжёлой формой течения заболевания в группе пациентов старше 60 лет.
Кстати.News 08:20
Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
11
Футбол

«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv вчера в 08:34
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Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Шоу-бизнес

Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже

Экспресс газета 07:12
Футбол

Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом

В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.
Спорт-Экспресс 10:42
Происшествия

Заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко

КозаПресс вчера в 09:58
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Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Здоровье

«Мы есть всегда»: Грузия поможет Армении в борьбе с коронавирусом

Гамкрелидзе отвечал на вопрос, может ли Грузия принять пациентов в критическом состоянии из Армении, как это делала с соседями Германия.
Sputnik Армения 28 мая в 15:05
1
Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
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Общество

Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов

В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, куда она переехала в период карантина

Актриса Кристина Асмус поделилась с изданием «Комсомольская правда», куда она вместе с мужем и ребенком переехала в период карантина.
Bimru.ru 11:51
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Хоккей

В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина

Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Metaratings вчера в 05:13
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Футбол

«Брюгге» продлил аренду Соболя у «Шахтера» на один сезон

«Брюгге» и «Шахтер» договорились о продлении аренды Эдуарда Соболя, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Спорт-Экспресс 12:55
Авто

Автобренд Datsun уходит из России

Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
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