Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.

с чего всё началось

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 864

Футбол «Ростов» рассматривает возможность возвращения Гулиева Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает возможность возвращения полузащитника Аяза Гулиева, выступающего за «Спартак».

Здоровье Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса «Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева. 24

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 390

Здоровье Ивановский регион готовится к пику заболеваемости коронавирусом За неделю в два раза увеличилось число пациентов с тяжёлой формой течения заболевания в группе пациентов старше 60 лет.

Здоровье Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах. 11

Футбол Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

Политика В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса. 12

Шоу-бизнес Валерия назвала большинство аудитории «дебильной» Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out. 371

Общество Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан. 6