Политика
ИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.ВЦИОМ07:14
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В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.
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