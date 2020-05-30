Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

с чего всё началось

Большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, которые затрагивают социальную сферу. 95% россиян отметили важность поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

Названы поправки в Конституцию, которые поддерживают россияне

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