Общество
Российская газетаРоссияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
В 50 тысяч рублей оценили россияне справедливый минимум доходов для работающего человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты РФ. За сумму в 50 тысяч рублей проголосовало более трети опрошенных - 35 процентов.
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с чего всё началось
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:23
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