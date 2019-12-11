Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

В 50 тысяч рублей оценили россияне справедливый минимум доходов для работающего человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты РФ. За сумму в 50 тысяч рублей проголосовало более трети опрошенных - 35 процентов.
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с чего всё началось

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:23

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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тыс. рублей

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RT на русскомвчера в 22:51

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URA.Ruвчера в 21:20

Россияне назвали справедливую зарплату

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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Известиявчера в 20:13

Россияне назвали размер справедливого минимального дохода

РБКвчера в 22:15
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Политика

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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

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Политика

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МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
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В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

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Политика

Постпред РФ при ЕС допустил новое начало в двусторонних отношениях

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Экономика

Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату

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Футбол

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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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Гаджеты

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По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

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Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен

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Общество

В ГИБДД предложили конфисковывать авто у пьяных водителей

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