Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В 50 тысяч рублей оценили россияне справедливый минимум доходов для работающего человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты РФ. За сумму в 50 тысяч рублей проголосовало более трети опрошенных - 35 процентов.

Армия и оружие МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности США до сих пор продолжают фабриковать обвинения против других государств, чтобы начинать войны по всему миру, поэтому они стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.

Спорт Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.

Экономика Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

Армия и оружие В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

Технологии Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех» «Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.

Футбол Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Наука Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.