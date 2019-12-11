Общество
Российская газетаРоссияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
В 50 тысяч рублей оценили россияне справедливый минимум доходов для работающего человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты РФ. За сумму в 50 тысяч рублей проголосовало более трети опрошенных - 35 процентов.
Читать в источнике
Оценить517
с чего всё началось
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Армия и оружие
МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности
США до сих пор продолжают фабриковать обвинения против других государств, чтобы начинать войны по всему миру, поэтому они стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Культура
В Якутии построят Арктический центр эпоса и искусства
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Происшествия
СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в покушении на главу центра «Э» Ингушетии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Технологии
Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»
«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
Футбол
Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов
Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Экономика
Воронежская корпорация «РИФ» построит завод по производству стеклотары
Воронежская корпорация РИФ в 2020 году начнет строительство завода по производству стеклотары в Семилукском районе Воронежской области, вложив в проект 5,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.