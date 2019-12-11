Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей. Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных.

с чего всё началось

Минимальный доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31 процент опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20 процентов, 21-30 тысяч рублей — десять процентов респондентов. Отмечается, что из-за разницы в доходах 60 процентов россиян сталкиваются с несправедливостью.

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