Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне назвали справедливую зарплату

Минимальный доход в размере 40-50 тысяч считают справедливым 31 процент опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20 процентов, 21-30 тысяч рублей — десять процентов респондентов. Отмечается, что из-за разницы в доходах 60 процентов россиян сталкиваются с несправедливостью.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей. Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных.
РИА Новости19:23

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Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой

РИА Новости19:23

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

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Россияне назвали справедливую зарплату

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Справедливая зарплата: Каждому третьему - больше 50 тысяч рублей - исследование

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Россияне назвали справедливый уровень МРОТ

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Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

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В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

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