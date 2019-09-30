Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

с чего всё началось

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей. Это следует из исследования «Левада-центра», пишет РБК.

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