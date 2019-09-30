Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне назвали субъективный порог бедности

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей. Это следует из исследования «Левада-центра», пишет РБК.
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с чего всё началось

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК00:00

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«Левада-центр» выяснил субъективный порог бедности в России. Он превысил прожиточный минимум за второй квартал

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Россияне назвали субъективный порог бедности

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Россияне назвали «субъективную границу» бедности

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Россияне рассказали, где находится «граница бедности»

АМИТЕЛ00:51

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URA.Ru00:44

Россияне назвали субъективную границу бедности

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Субъективная граница бедности россиян оказалась выше официальной

Накануне.Ru00:57
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
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Мигранты подняли бунт на Лесбосе

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Газета.Ru вчера в 15:21
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Америка готовит для Китая страшную кару

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Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
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Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.
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Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус вчера в 13:58
Технологии

Российские банки тестируют новый способ платежей

Российские банки начинают внедрять технологию, позволяющую проводить бесконтактные транзакции с помощью смартфонов или планшетов.
iReactor 00:34
Финансы

Биржи АТР колеблются на сохранении рисков вокруг торговли

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, так как инвесторы сохраняют обеспокоенность после новостей о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
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Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР

Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Футбол

«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку

Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 00:37
Фигурное катание

Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 28 сентября в 07:17
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
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В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Как Курт Волкер занимался проблемами Украины

Досье Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер занял этот пост 7 июля 2017 года.
Коммерсантъ 02:13
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Авто

В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей

32CARS.ru вчера в 07:10
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Армия и оружие

В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков

РИА Новости 28 сентября в 07:42
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