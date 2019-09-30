Общество
BFM.ruРоссияне назвали субъективный порог бедности
Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей. Это следует из исследования «Левада-центра», пишет РБК.
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с чего всё началось
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.РБК00:00
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Происшествия
Мигранты подняли бунт на Лесбосе
Взгляд.ру вчера в 16:25
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Газета.Ru вчера в 15:21
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости 28 сентября в 19:49
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.
RT на русском 02:02
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус вчера в 13:58
Технологии
Российские банки тестируют новый способ платежей
Российские банки начинают внедрять технологию, позволяющую проводить бесконтактные транзакции с помощью смартфонов или планшетов.
iReactor 00:34
Финансы
Биржи АТР колеблются на сохранении рисков вокруг торговли
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, так как инвесторы сохраняют обеспокоенность после новостей о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:31
Здоровье
Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР
Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 28 сентября в 05:10
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Футбол
«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку
Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
Bethub.org вчера в 16:44
Фигурное катание
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
RT на русском вчера в 17:42
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 28 сентября в 07:17
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Как Курт Волкер занимался проблемами Украины
Досье Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер занял этот пост 7 июля 2017 года.
Коммерсантъ 02:13
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru вчера в 07:10
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости 28 сентября в 07:42