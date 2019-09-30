Общество
BFM.ruРоссияне назвали субъективный порог бедности
Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей. Это следует из исследования «Левада-центра», пишет РБК.
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с чего всё началось
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.РБК00:00
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Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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РБК вчера в 14:22
Общество
В Нижнекамске покупатели устроили давку из-за дешевых блендеров
Экспресс газета 02:20
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
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Dairy News вчера в 18:40
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд
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Газета.Ru 01:34
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Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
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Борису Джонсону может грозить импичмент
Премьеру может грозить судебное разбирательство.
РЕН ТВ вчера в 13:22
Происшествия
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Тайна «плачущей кристаллами» армянки раскрыта
30.09.19 Раскрыта тайна 22-летней девушки из Армении, которая плакала кристаллами.
Портал Поиск 01:00
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом
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Чемпионат вчера в 15:40
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Происшествия
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости вчера в 20:16
Теннис
Рублёв переиграл Димитрова на старте турнира в Пекине
21-летний российский спортсмен Андрей Рублёв прошёл во второй круг турнира в Пекине.
Sport.ru 02:28
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Политика
Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус вчера в 13:58
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37