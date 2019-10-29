Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного этой осенью Левада-центром опроса (есть у РБК).

с чего всё началось

Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу. Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди городских и сельских жителей, в нем приняли участие 1601 человек от 18 лет из 137 населенных пунктов России.

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