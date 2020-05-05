Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.

Политика Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян. 27

Общество В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года. 2

Экономика Налоговая начала прием заявок на выплату зарплатных субсидий Фото: Global Look Press © Andrey Nekrasov Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала сбор заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу. 369

Общество Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. 2

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Общество В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 200

Общество Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 47

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Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 665

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 48

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 2,9K

Технологии Эксперты: К 2070 году 3 млрд людей могут жить в слишком жарких районах Согласно исследованию, если планета продолжит нагреваться на текущем уровне, в течение следующих 50 лет порядка трех миллиардов человек, возможно, будут жить в слишком жарких для людей районах.

Хоккей Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина «Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.