Кино
Lenta.ruРоссияне назвали свои любимые военные фильмы
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Комментарии
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
РИА Карачаево-Черкесия вчера в 11:14
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости вчера в 06:08
Общество
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
Общество
В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний
В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
РЕН ТВ 00:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета вчера в 11:58
Экономика
Налоговая начала прием заявок на выплату зарплатных субсидий
Фото: Global Look Press © Andrey Nekrasov Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала сбор заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу.
Газета Малый бизнес вчера в 09:50
Общество
Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников
Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Известия вчера в 14:30
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество
В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:15
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Экономика
Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи
Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru вчера в 17:12
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости вчера в 04:32
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Технологии
Эксперты: К 2070 году 3 млрд людей могут жить в слишком жарких районах
Согласно исследованию, если планета продолжит нагреваться на текущем уровне, в течение следующих 50 лет порядка трех миллиардов человек, возможно, будут жить в слишком жарких для людей районах.
РЕН ТВ вчера в 07:59
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии
Накануне в Омске приземлился уже второй борт, на котором находились 53 человека из Якутии.
АиФ Омск вчера в 23:44
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A01 предлагают со скидкой в 1,5 тысячи рублей
Изначально Samsung Galaxy A01 продавался в России за 8 тысяч рублей, однако в последнее время ряд отечественных магазинов предлагают приобрести смартфон за 6 тысяч рублей.
Актуальные Новости 04 мая в 05:19
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53