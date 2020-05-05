Кино

Lenta.ruLenta.ruРоссияне назвали свои любимые военные фильмы

Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.
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Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Телеканал 360°вчера в 23:59

Россияне назвали свои любимые военные фильмы

Lenta.ruвчера в 22:58

Алексей Герман: В российском военном кино мало человека

Российская газетавчера в 06:56

Названы любимые фильмы россиян о войне

Мойка78вчера в 20:38

Стало известно, какой фильм о войне больше всего любят россияне

РЕН ТВвчера в 20:21

Проект Кино Mail.ru составил рейтинг любимых фильмов россиян о войне

ТАССвчера в 20:05

Назван самый любимый фильм россиян о войне

Вести.Ruвчера в 20:38
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

РИА Карачаево-Черкесия вчера в 11:14
109
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости вчера в 06:08
27
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
11
Общество

В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний

В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
РЕН ТВ 00:32
2
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
284
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
2,2K
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
182
Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета вчера в 11:58
9
Экономика

Налоговая начала прием заявок на выплату зарплатных субсидий

Фото: Global Look Press © Andrey Nekrasov Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала сбор заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу.
Газета Малый бизнес вчера в 09:50
369
Общество

Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников

Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Известия вчера в 14:30
2
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
196
Общество

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:15
200
Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
47
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
665
Экономика

Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru вчера в 17:12
6
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
48
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
73
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
2,9K
Технологии

Эксперты: К 2070 году 3 млрд людей могут жить в слишком жарких районах

Согласно исследованию, если планета продолжит нагреваться на текущем уровне, в течение следующих 50 лет порядка трех миллиардов человек, возможно, будут жить в слишком жарких для людей районах.
РЕН ТВ вчера в 07:59
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,5K
Общество

В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии

Накануне в Омске приземлился уже второй борт, на котором находились 53 человека из Якутии.
АиФ Омск вчера в 23:44
14
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A01 предлагают со скидкой в 1,5 тысячи рублей

Изначально Samsung Galaxy A01 продавался в России за 8 тысяч рублей, однако в последнее время ряд отечественных магазинов предлагают приобрести смартфон за 6 тысяч рублей.
Актуальные Новости 04 мая в 05:19
8
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
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