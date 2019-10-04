Общество
Газета.RuРоссияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
Стало известно, сколько нужно для счастья среднестатистическому россиянину. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob, опубликованные на их сайте. Для полного счастья россиянам нужна зарплата размером в 161 тысячу рублей в месяц.
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Политика
Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена
Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости 02 октября в 10:57
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service вчера в 07:49
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу комплексов Javelin Украине
Life.ru вчера в 16:55
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
Известия вчера в 18:59
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ вчера в 19:53
Космос
Минобороны хочет взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на сумму 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 01 октября в 01:24
Наука
Для доставки лекарств применили нестабильные структуры
Ученые из Мичиганского университета применили металл-органические каркасные структуры для доставки лекарственных средств и их последующего постепенного высвобождения в организме человека и животных.
Индикатор 05:32
Транспорт
Три новые станции метро открыли в Санкт-Петербурге
Известия вчера в 11:21
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Политика
«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию
До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Говорит Москва 01:29
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Футбол
Главный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 18:37
Музыка
В Новокузнецке произошла давка на концерте Бузовой
Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин прокомментировал сообщения СМИ о том, что на мероприятии произошла давка.
Московский Комсомолец 04:59
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Политика
В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Аргументы недели 03:07
Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 01 октября в 06:56