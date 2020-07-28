Финансы
АБНРоссияне назвали три главных критерия при выборе вклада
В число трех самых важных критериев при выборе вклада, по мнению россиян, входят размер процентной ставки по сберегательному продукту, возможность пополнения депозита и срок размещения денежных средств. Первым делом жители РФ обращают внимание на размер ставки по вкладу и возможность пополнения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон
Bimru.ru вчера в 08:51
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 26 июля в 13:28
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Армия и оружие
В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня
В Донбассе с 27 июля официально в силу вступил режим, подразумевающий прекращение огня, а действует он с обеих сторон.
Актуальные Новости вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru вчера в 13:52
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Общество
В Крыму выявили 23 новых случая коронавируса за сутки
Всего в Крыму зафиксировано 1139 случаев коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 03:03
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Культура
Петросян пригласил Брухунову на кастинг нового юмористического шоу
Евгений Петросян пригласил Татьяну Брухунову поработать над новым проектом «Петросян-шоу».
Дни24 02:13
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Общество
В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса
В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:31
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 вчера в 06:42
Общество
В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса
Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета вчера в 20:31