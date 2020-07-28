В число трех самых важных критериев при выборе вклада, по мнению россиян, входят размер процентной ставки по сберегательному продукту, возможность пополнения депозита и срок размещения денежных средств. Первым делом жители РФ обращают внимание на размер ставки по вкладу и возможность пополнения.

Россияне назвали три главных критерия при выборе вклада

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