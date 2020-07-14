"На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67% пользователей, второе место заняла стабильность — 58% респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48% жителей России", - говорится в отчете.

с чего всё началось

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложения для общения Viber (есть у РБК).

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