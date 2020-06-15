После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». Идеальной зарплату в размере 50–70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, доход в 30–50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян.

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