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Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

Россияне при выходе на пенсию рассчитывают в среднем получать 59 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка.В источнике
С чего всё началось
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

URA.Ru17:37
Вечерняя Москва

Опрос показал, какую пенсию хотели бы получать жители Москвы

Вечерняя Москва19:49
Москва 24

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Москва 2419:20
RT на русском

Россияне назвали желаемый уровень дохода при выходе на пенсию

RT на русском20:06
РЕН ТВ

Россияне рассказали, какой размер пенсии обеспечит им достойную жизнь

РЕН ТВ17:32
ТАСС

Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

ТАСС17:23
Известия

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей

Известия17:01

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
18

Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
186

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

Сводный отряд Минобороны РФ прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды

Сводный отряд Министерства обороны РФ прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среды в Усолье-Сибирском.
ТК Звезда20:00

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
1,9K

Роспотребнадзор прокомментировал ухудшение качества воды в Чите

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа 10 августа на планерном совещании в администрации Читы отметила «некоторое ухудшение» качества питьевой воды в связи с ремонтными работами на сетях.
Московский Комсомолец Чита19:57

Штаб Тихановской забаррикадировался из-за возможности задержаний

Здание штаба кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской забаррикадировался - там опасаются задержаний, которые в настоящее время массового проходят на улицах города в связи с акциями протестов после оглашения предварительных итогов голосования.
Комсомольская правда19:48
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Резидент ТОР «Камчатка» построит новые рыбозаводы в рамках инвестпроекта

Строительство новых рыбоперерабатывающих предприятий и модернизацию уже действующих заводов планирует крупнейший резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" ООО "Витязь-Авто" после расширения границ территории опережающего развития.
ТАСС19:59