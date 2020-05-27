Финансы
РБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
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Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Экономика
МВФ допускает падение мирового ВВП более чем на 3%
Международный валютный фонд считает, что мировая экономика может сократиться более чем на 3%, предполагаемых ранее.
Газета.Ru 11:23
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
Майское обновление операционной системы Windows 10 уже доступно пользователям.
UfacityNews.ru вчера в 17:09
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Происшествия
Начался суд над липецкой чиновницей за крупные взятки
В Советском районном суде Липецка 28 мая началось оглашение обвинительного заключения в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, сегодня по предварительным данным будет известен приговор.
Kursk.com 05:25
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices вчера в 11:49
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Путешествия
Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени
С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
Inc-news.ru вчера в 06:45
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Ремонт и модернизация оборудования затронули конвейеры Lada Granta и Datsun, линию сборки Lada 4х4, ПАП В0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero) и другие производства.
Российская газета 10:00
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 01:48
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Армия и оружие
Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57
Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
NewInform вчера в 14:35
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
1. Миннеаполис бунтует несколько дней Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
Lenta.ru 09:54
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновляется действие льготных проездных
В Петербурге уже с 1 июня возобновляется действие льготных проездных билетов.
Мойка78 11:37
Шоу-бизнес
Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50