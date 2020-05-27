На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

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