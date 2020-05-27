Финансы

РБКРБКРоссияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%. Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

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Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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Общество

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
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РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

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Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Международный валютный фонд считает, что мировая экономика может сократиться более чем на 3%, предполагаемых ранее.
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Майское обновление операционной системы Windows 10 уже доступно пользователям.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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Начался суд над липецкой чиновницей за крупные взятки

В Советском районном суде Липецка 28 мая началось оглашение обвинительного заключения в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, сегодня по предварительным данным будет известен приговор.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

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Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени

С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
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Киев включил Донбасс в план по децентрализации

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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Леонков прокомментировал отказ от гидравлики в Су-57

Эксперты китайского издания Sohu пришли к выводу, что российский истребитель Су-57 получит преимущество над американским конкурентом F-35 после отказа от гидравлики.
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Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

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С 1 июня в Петербурге возобновляется действие льготных проездных

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Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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