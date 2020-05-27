Финансы
РосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков
Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Общество
Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.
Газета.Ru 19:31
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Происшествия
В Чехове на проводах в армию стреляли из автомата и пытались унизить полицейских
В Чехове, во время проводов в армию юноши, соседей возмутила громкая музыка и очереди из автомата.
Оka.fm 13:30
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Экономика
Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников
Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 20:09
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
Путешествия
Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Политика
Лавров назвал пандемию коронавируса «наставлением к смирению»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди.
ФАН 19:12
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском вчера в 04:25
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 13:57
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb 13:20
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 17:40
Футбол
Хеведес не вернулся в расположение московского «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к рестарту РПЛ.
ProstoProSport 10:11
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК вчера в 11:52
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч
По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, с начала пандемии в стране подтверждены почти один миллион семьсот пятьдесят тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы 19:07
Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%
Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.
ТАСС 20:01
Наука
Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет
Французские специалисты из университета Пастера сообщили СМИ, что люди, переболевшие лёгкой формой инфекции, могут выработать необходимые антитела, которые могут дать им хороший иммунитет.
Evo-rus.com 09:23
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Культура
Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»
Проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 10:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.
РИА Новости 17:20